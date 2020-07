Dalla Seconda Categoria alla Juventus, Maurizio Sarri se l'è fatte tutte. Percorso lungo e pieno di curve per arrivare. Alle spalle tanta gavetta e quei tre anni a Napoli che l'hanno lanciato nel grande calcio.. E subentra a Max Allegri, soprattutto. Mica a uno qualunque.- Il rapporto con società, giocatori e tifosi non è ancora decollato, e chissà se ci sarà il tempo per vederlo sbocciare. E' stato preso per fare quel gioco bello e divertente che si era visto quando allenava il Napoli, ma dopo quasi una stagione intera - con attenuante lockdown annessa - si è visto solo a sprazzi. Troppo poco, per chi oggi è seduto su una delle panchine più importanti d'Europa."Prima ho fatto 38 partite ad andare dietro alla Juve e ora siamo davanti. Quindi mi sento molto meglio rispetto a quell'esperienza lì".- Allora sarà meglio non farsela sfuggire, l'opportunità di vincere con la Juventus. Perché in bianconero l'allenatore non ha tempo per ambientarsi e spiegare il proprio gioco. O si vince o si va via.E poco importa, ai dirigenti, che lui sia il miglior allenatore esordiente in bianconero. Conta solo la bacheca.. Quel lasciapassare che Sarri deve ancora guadagnarsi. Ma speriamo sia solo questione di tempo. E di risultati.