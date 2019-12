Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa anche della società bianconera: "L'impressione è di una società forte e presente con voglia di vincere nonostante tutto quello che hanno vinto. E' una spinta continua a dare il meglio ma non per pressione anche per esempio. Il presidente è sempre sul pezzo, è un esempio positivo di abnegazione, di volontà, di voglia di fare bene e vincere. E' una cosa che quando ci vivi dentro lo trasmette".