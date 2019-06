Maurizio Sarri, nell'ultima intervista rilasciata a JTV, ha spiegato la sua scelta e l'approdo alla Juventus. "All'interno di questa esperienza bellissima c'erano questioni personali e professionali che mi hanno fatto pensare che fosse ora di tornare - le sue parole -. La Juventus è stata la squadra che mi ha cercato con più determinazione. Questo mi ha colpito e mi ha fatto scegliere abbastanza velocemente di andare in quella grande società che, fino a un anno prima, era la nemica storica con cui avevo combattuto, in maniera anche abbastanza forte. Non puoi battere la Juventus se non dai il 120%".