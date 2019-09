di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Segui in diretta la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Juve-Verona: "Atletico? Per il momento abbiamo analizzato poco. Ieri abbiamo viaggiato e abbiamo preparato dai video da far vedere alla squadra. In una buona prestazione ci sono stati 2-3 momenti in cui siamo stati superficiali e dobbiamo toglierli. Si parla delle palle ferme perché abbiamo pagato su quello ma a me non piace molto buttare via cosa non funziona. Mi piace capirlo e cercare di farlo funzionare, cerchiamo di migliorarlo. Il difetto in questo momento è di attenzione e aggressitvità. Se marchi a uomo lo paghi lo stesso, è un problema da risolvere".



CAMBI - "Vediamo la situazione. Dobbiamo preparare la partita con un solo allenamento che dobbiamo ancora fare. Vediamo come siamo messi e prendiamo le decisioni. Se tutti sono in buone condizioni la rotazione sarà ristretta. Io penso che in Italia abbiamo la fissa del turnover, in Inghilterra fanno minimo 7-8 partite in più rispetto a noi, spesso con 13-14 giocatori in squadra. In questo momento la squadra deve trovare un'organizzazione forte e in questa prima fase la può trovare solo dando continuità a certe posizioni in campo. Poi se oggi ne vedo tre affaticati ne cambio tre e se ne vedo quattro ne cambio quattro. Qualche cambiamento ci sarà. Buffon? Preferirei dirlo prima ai calciatori per rispetto".



SQUADRA - "Sono felice dei calciatori che ho a disposizione, cercherò di giocare in calcio con qualche idea mia ma senza andare contro le nostre caratteristiche".



DYBALA - "Se non lo vedevo pronto non lo buttavo dentro in un momento decisivo della partita. è arrivato ad agosto inoltrato e probabilmente al top della condizione ma è in grado di giocare e darci una mano". BERNARDESCHI - "Secondo me la specializzazione di Bernardeschi in futuro sarà più da centrocampista che da attaccante esterno. Poi io devo gestire la rosa ed ho già sette centrocampisti, quindi d'accordo con lui abbiamo deciso di farlo giocare esterno. Ha una qualità fisica non indifferente,cercheremo di farlo crescere con una personalità ed un livello caratteriale che lo possa mettere in grado di mettere in campo queste sue grandi qualità".







