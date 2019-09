La polmonite ha bloccato ai box Maurizio Sarri che, oggi, ha festeggiato un anniversario che forse avrebbe evitato volentieri. Il 29 maggio scorso, infatti, il tecnico toscano alzava al cielo il primo trofeo continentale della sua carriera sulla panchina del Chelsea: da allora ad oggi, sono passati esattamente 100 giorni e mille storie in mezzo. Dal passaggio da Londra a Torino, sino ad arrivare agli ultimi attriti con Paratici e dirigenza della Juventus: insomma, solo il ritorno in campo - non solo alla Continassa - sarà in grado di riportare il cielo sereno dopo qualche nube. Polmonite permettendo.