Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Juve-Lazio.



STATO D'ANIMO - "Quello di una squadra che vuole fare punti, ma sarà difficile contro una grande squadra come la Juve. L'obiettivo è quello".



PEDRO - "Nell'ultimo mese ha fatto due allenamenti, non ha i 90 minuti nelle gambe e vedremo di farlo entrare quando i ritmi saranno più bassi. Abbiamo scelto Cabral, era chiaro che ci volevano dei mesi per il suo inserimento nel contesto italiano, è arrivato a febbraio. In tre mesi era normale un po' di apprendistato".



SCONTRI DIRETTI - "Basterebbe essere più cattivi nei minuti di recupero...".