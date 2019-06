Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus, ha parlato nella propria prima intervista ufficiale da tecnico bianconero ai microfoni del club. Queste le sue dicharazioni più importanti, trascritte da ilBiancoNero.com. Di seguito, il video completo:



PRIME SENSAZIONI - "La prima sensazione è quella di essere arrivato in un club importantissimo. Ho la fortuna di arrivare dal Chelsea, ma qui c'è una storia diversa, molto più lunga. Ieri sera ho visto un gruppo coeso di persone di grande mentalità e determinazione. E' una società snella, fatta di persone compatte e in grande armonia tra di loro".



TORNARE IN ITALIA - "La scelta dell'estero era una scelta ponderata, però una volta fatta mi sono reso conto che è un'esperienza straordinaria. Il livello tecnico in Premier è elevatissimo, soprattutto per l'atmosfera che si respira dentro gli stadi. Qualcosa di bellissimo, una visibilità fortissima. Per ora siamo costretti a rincorrere".



SCELTA DELLA JUVE - "All'interno di questa esperienza bellissima c'erano questioni personali e professionali che mi hanno fatto pensare che fosse ora di tornare. La Juventus è stata la squadra che mi ha cercato con più determinazione. Questo mi ha colpito e mi ha fatto scegliere abbastanza velocemente di andare in quella grande società che, fino a un anno prima, era la nemica storica con cui avevo combattuto, in maniera anche abbastanza forte. Non puoi battere la Juventus se non dai il 120%".



ESPERIENZE - "Le esperienze contano, sono fatte in progressione. Più sali nella scala di valori più devi rispettare le caratteristiche dei giocatori. Le squadre sono come figli, nessuna squadra è uguale all'altra".



RONALDO - "E' più facile per un grande giocatore far diventare grande un allenatore che viceversa. Fino a un certo punto puoi incidere, poi dipende dal calciatore. E' molto più importante un calciatore per me che viceversa".



OBIETTIVI - "Le vittorie sono frutto del lavoro, è un'eredità difficile. Nei prossimi cinque anni sarà difficile fare bene come nei cinque precedenti. L'obiettivo sarà divertirsi, far divertire e possibilmente coniugare questo con le vittorie. Vivere l'Europa per quello che è, purtroppo non si può dominare come in Italia. In Europa la Juventus rappresenta una delle dieci di top livello. L'obiettivo però resta uno soltanto: vincere".



ALLIANZ STADIUM - "E' uno stadio raccolto, accogliente, che dà facilità sentirlo proprio. E' uno stadio di concezione inglese, mi piace molto".



COME CON MAX - "La squadra deve rispettare le caratteristiche dei giocatori che ci fanno vincere la partita. Proveremo a giocare più palloni, vorrei che la squadra mantenesse alcune caratteristiche della squadra di Allegri. Avere la possibilità di schiacciare la squadra avversaria in quei 10 minuti è una qualità importante per vincere".



MISTER 33 - "Ho 33 schemi su palla inattività? Stavo prendendo in giro un giornalista, facciamo degli schemi sulle palle inattiva, ma non sono così tanti!".



CAMPIONATO - "A livello di allenatori è una stagione importante. E' tornato Antonio Conte in un grande club. L'avvento di Giampaolo in un grande club, c'è Ancelotti a Napoli e l'arrivo di un ragazzo di grandi doti come Fonseca a Napoli. A Sassuolo c'è De Zerbi che ha grande talento".