Sono giorni decisivi per il futuro di Maurizio Sarri, che si avvicina sempre di più alla panchina della Juventus dopo l'incontro di ieri con il Chelsea. Il tecnico ha già un accordo con il club bianconero: secondo il Corriere dello Sport, a Torino l'ex Napoli guadagnerà 6 milioni di euro all'anno per 3 anni. Stessa durata del contratto di Antonio Conte in nerazzurro: solo che quest'ultimo prenderà quasi il doppio (11 milioni a stagione) di stipendio. L'Inter ha già ufficializzato il nuovo allenatore, la Juve lo farà nei prossimi giorni. E Sarri adesso è a un passo dall'Allianz Stadium.