Tra i temi toccati da Maurizio Sarri oggi in conferenza, c'è stato anche il punto sulla situazione di Douglas Costa dopo l'infortunio contro la Fiorentina: "Aveva iniziato bene, conto molto su di lui e speravo non s'infortunasse perché avrebbe potuto continuare a crescere, ma adesso sarà costretto a saltare qualche partita". Il brasiliano starà fuori per circa un mese a causa di una lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra.