Massimiliano Bongiorni racconta Maurizio Sarri. L'ex collaboratore a calciomercato.com ha dichiarato: “Lo chiamo poco perché è sempre impegnato. Juve? Penso che sia l’uomo giusto per provare a vincere tutto. I bianconeri sono abituati ad avere grandi allenatori, anche lui rientra in questa cerchia”.



MERCATO - “Forse gli serve un centrale dietro. Conoscendolo potrebbe aver chiesto Koulibaly, ma non penso che il Napoli lo lasci andare via. Coppia Bongiorno-Sarri alla Juve? Magari, ci andrei a piedi a Torino”.