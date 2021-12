Maurizio, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa: ​"L'Europa League ci sta tritando, per colpe nostre. Dopo le partite in Europa abbiamo una media più bassa che ti porta ad avere punti in meno. La squadra non riesce a gestire confronti così ravvicinati: basta vedere i risultati. E' un'ecatombe".- "Questo è il nostro limite attuale e rappresenta la differenza tra una squadra forte e una squadra normale. La squadra forte riesce anche in condizioni precarie a strappare uno 0-0 o vincere con un gol di scarto, non meritando. Noi invece arriviamo completamente scarichi".- "Non so nemmeno dove siamo, aggiornatemi. Obiettivo Champions? Non esageriamo. La Lazio ha raggiunto questo obiettivo quando non c'erano né Inter né Milan. Adesso la situazione è molto più complicata".- "Vogliamo costruire una squadra giovane, destinata almeno in teoria a crescere col tempo facendo un percorso. Poi dove questa squadra ci potrà portare non lo sa nessuno, ma per noi questa è la strada più percorribile. Io voglio rimanere qui a lungo".