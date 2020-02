La Juventus sente profumo di Europa. Domani è attesa a Lione per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e può contare sullo strapotere di Maurizio Sarri nelle competizioni europee. Ultimamente bersagliato dalle critiche, gli score in Europa sono inattaccabili. La Gazzetta dello Sport riporta un dato che fa esaltare il mondo bianconero: il tecnico toscano è imbattuto da 22 partite. Una lunga striscia positiva iniziata a Napoli nel 2018 con la vittoria contro il Lipsia. Da lì, 19 vittorie e tre pareggi, con tanto di vittoria dell’Europa League alla guida del Chelsea. Trionfale anche il cammino nei gironi di questa edizione della Champions: dopo il pareggio nella partita inaugurale contro l’Atletico Madrid, la Juventus ha inanellato cinque vittorie, chiudendo a 16 punti e conquistando il primo posto con due giornate di anticipo. Eguagliati i record di Lippi e Capello e sempre rimanendo in tema primati, Sarri ha messo nel mirino quello Sven Goran Eriksson, ovvero le 23 vittorie di fila in Europa (1980-1983).