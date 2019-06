Maurizio Sarri ha fatto riferimento anche all'eredità raccolta da Massimiliano Allegri alla Juventus nella prima intervista concessa ai microfoni del club bianconero: "Le vittorie sono frutto del lavoro, è un'eredità difficile. Nei prossimi cinque anni sarà difficile fare bene come nei cinque precedenti. La squadra deve rispettare le caratteristiche dei giocatori che ci fanno vincere la partita. Proveremo a giocare più palloni, vorrei che la squadra mantenesse alcune caratteristiche della squadra di Allegri. Avere la possibilità di schiacciare la squadra avversaria in quei 10 minuti è una qualità importante per vincere".