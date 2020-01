In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato anche della possibilità che Emre Can faccia il difensore centrale: "Nella difesa a 4 penso sarebbe un percorso lungo visto che gioca più spesso anche in nazionale con la difesa a tre. Poi ci sono caratteristiche che hanno certi giocatori che nel centrocampo a tre sono caratteristiche diverse se giochi con 4-3-3 o 4-3-1-2 perché le corse sono diverse. Le chiusure sono molto più lunghe con il 4-3-1-2 perché gli interni devono andare a chiudere anche per vie esterne quindi ci vanno caratteristiche leggermente diverse", le sue parole.