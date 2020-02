Maurizio Sarri qualche giorno fa ha ammesso chiaramente che la sua Juventus non potrà mai avere l'organizzazione collettiva che ha avuto il suo Napoli. Lo ha detto senza mezzi termini, creando però qualche pensiero in più alla Continassa. Secondo La Stampa, è cresciuto il rimpianto per l'addio di Massimiliano Allegri, soprattutto da parte di Andrea Agnelli. Lui ha dato solo l'ok alla scelta già fatta dalla dirigenza, Nedved e Paratici su tutti, ma le convinzioni starebbe scemando. Come rimediare? Champions e Inter alle porte, la strada è tracciata.