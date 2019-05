Sarri alla Juve: adesso è più di una possibilità. Il tecnico ex Napoli si avvicina prepotentemente ai bianconeri, e a confermare le voci è arrivato un amico storico, Enzo Bernardoni, proprietario del Circolo ARCI e gran tifoso della Juve. Benardoni, intercettato da TuttoNapoli, ha così confermato le voci: "Non lo sento da tempo, ma un amico del figlio mi ha confermato l'esistenza di un dialogo in corso. Perché non dovrebbe dire di sì? Accetterebbe a braccia aperte, ma è una mia sensazione. Maurizio è un professionista, fa 'allenatore di mestiere. Quanti hanno poi accettato una proposta della Juventus. A questi livelli, nonostante la fede, non avrebbe dubbi. Per scherzare mi chiama 'gobbo di m***a, ma ha sempre detto che è una grande società".