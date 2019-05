Cresce l'attesa per l'incontro tra l'agente di Maurizio Sarri e la dirigenza del Chelsea. Fali Ramadani in giornata sarà presente a Londra per parlare con il club e cercare una soluzione per liberare l'allenatore dai blues, così da poter firmare con la Juventus. Ad ora, scrive Gianluca Di Marzio, Ramadani è ancora a Milano e partirà soltanto fra qualche ora con l'obiettivo di studiare una exit strategy che possa accontentare tutti, anche se si percepisce il timore che l'operazione possa essere più complicata dopo la conquista dell'Europa League di ieri. La preoccupazione, si legge, è infatti che il Chelsea possa chiedere un indennizzo per lasciarlo partire, circa 5.5 milioni di euro. E ora manca solo l'incontro decisivo.