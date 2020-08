Ancora una volta il grande #SalvatoreGiglio con uno scatto spiega molte più cose rispetto ai molti articoli e spiegazioni. Grazie. #juventus #Stron9er pic.twitter.com/cucPbM547d — Ivan Ortenzi

La Juventus ha scaricato Maurizio Sarri dopo la vittoria dello scudetto e l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League. Come scritto nei giorni scorsi da Ilbianconero.com, tuttavia, il tecnico toscano ha pagato i rapporti tesi con lo spogliatoio e parte della dirigenza. E c'è una foto che circola sui social in questi giorni e che i tifosi bianconeri stanno utilizzando per spiegare il cattivo rapporto tra la squadra e l'allenatore. Tra loro un feeling mai sbocciato e questa foto scattata la sera della festa scudetto spiega tutto.