Nonostante abbia trascorso un solo anno sulla panchina della Juventus, Maurizio Sarri è riuscito a battere il colpo più costoso dei suoi ultimi 10 anni. Il giocatore in questione è Matthijs De Ligt, prelevato dall’Ajax per l’esorbitante cifra di 75 milioni di euro più 10,5 di bonus, dimostrati sul campo attraverso le sue prestazioni da leader. In totale, come riporta Calciomercato.com, nell’ultimo decennio tra Napoli, Chelsea e Juve, Sarri ha speso 644,01 milioni sul mercato per 35 calciatori.