Poco più di cinque anni fa la Juventus annunciava l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. L'ex tecnico del Milan era stato contattato dopo l'improvviso addio di Antonio Conte. A Vinovo lo accolse una contestazione e sui social si leggevano tantissime critiche (spesso espresse anche oltre il limite dell'educazione) verso la scelta della società che, cinque anni dopo, si è dimostrata assolutamente vincente. Le stesse critiche e gli stessi messaggi altrettanto duri rispetto alla scelta della società si stanno leggendo anche nei post dei vari social network dove la Juve ha annunciato la notizia: da Twitter a Facebook. C'è anche ovviamente chi sostiene il tecnico toscano e i colori bianconeri. Di certo Sarri divide proprio come Max Allegri. In questo senso alla Juve non è cambiato niente.