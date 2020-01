Maurizio Sarri, tecnico della Juve, ha parlato in conferenza stampa anche di Kurzawa, terzino del PSG vicino ai bianconeri: "il direttore mi ha detto che è solo un'ipotesi non c'è nulla di definitivo. Al momento non ne ho ideai. Kurzawa sinceramente lo conosco anche relativamente, l'ho visto in qualche partita ma una cosa è studiare un giocatore e una cosa è mentre stai cenando con la famiglia mettersi a vedere una partita in cui c'è dentro questo giocatore. E' una cosa molto diversa".