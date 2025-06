Sarri a Sportitalia: "Juve? Poco dopo il mio arrivo dissi che la squadra era a fine ciclo"

Getty Images

Maurizio Sarri è tornato alla Lazio dopo una sola stagione. Nel 2024 aveva rassegnato le dimissioni e al suo posto sulla panchina biancoceleste era arrivato Igor Tudor , che un anno dopo è tornato alla Juventus ma in veste di allenatore. A distanza di pochi mesi dall'arrivo del croato a Torino, Sarri è stato ufficializzato dallacome tecnico per la prossima stagione.L'allenatore toscano ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportitalia, parlando di vari aspetti della sua carriera, tra cui proprio l'esperienza sulla panchina bianconera, ma non solo. Sarri ha parlato anche della stagione appena conclusa, dall'ambiente a

Le parole di Sarri sulla Juventus

"Pochi mesi dopo che ero lì dissi al direttore che quella era una squadra a fine ciclo, e che quindi c’era necessità di intervenire"."Per quanto riguarda quest’anno è strano che non siano riusciti a fare bene, perché il Giuntoli che ho conosciuto io è un direttore di grandissimo livello, e con Thiago Motta ho visto un Bologna difficile da affrontare e ceh giocava con qualità, però l’ambiente Juve è difficile, perciò non ti so dire da fuori cosa sia successo, però un po’ mi ha sorpreso".- "Penso che la squadra abbia potenzialità per tornare protagonista, che non vuol dire necessariamente vincere lo scudetto o qualche coppa europea, hanno già le qualità per essere competitivi”.





