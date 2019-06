Stando a quanto riportato da Sky Sport, Maurizio Sarri ha deciso di portare con sé alla Juventus Martusciello; l'ex allenatore dell'Empoli sarà il suo vice in questa avventura bianconera, pronta ad iniziare nel giro di qualche giorni. L'allenatore toscano non ha seguito Sarri al Napoli, ma solo perché fu lo stesso Empoli a chiedergli di diventare capo tecnico degli azzurri; subito dopo, ecco la chiamata di Spalletti e l'occasione di poter collaborare per l'amico in forza all'Inter. Dal nerazzurro al bianconero, altro giro e altra corsa anche per lui. Per una storia pronta a iniziare...