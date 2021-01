Tutto male quel che è finito malissimo. Tra la Juventus e Maurizio Sarri non è scoccata la scintilla e il tecnico toscano si è preso un anno sabbatico. Per riflettere, capire, vedere innanzitutto se ci possano essere margini per un possibile ritorno su una panchina. Italiana o estera. Al momento, nessuna proposta ha realmente soddisfatto Sarri, che dalla Juventus a questo punto non intende svincolarsi: continuerà fino a fine stagione a percepire i 6 milioni annui che gli spettano. Poi? Con una penale, la Juve si potrà allora liberare dell'allenatore ex Napoli. E le strade si separeranno. Stavolta per davvero...