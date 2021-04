Maurizio Sarri ha voglia di ripartire. Di rimettersi in corsa e ripartire da un nuovo progetto dopo l'ultima esperienza alla Juventus con la vittoria dello scudetto. L'allenatore toscano è il primo obiettivo della Roma in caso di separazione con Paulo Fonseca e c'è già una trattativa in corso, ma Sarri è ancora legato ai bianconeri da una penale di 2,5 che la società deve al tecnico. Secondo il Corriere dello Sport la Juve ha chiesto uno sconto all'ex Napoli, che pensa di non essere stato come meritava e per questo non ha nessuna intenzione di abbassare le sue richieste.