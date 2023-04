Lasta disputando una stagione fantastica. Seconda in classifica esprimendo un calcio spettacolare. In vista di una possibile qualificazione alla prossima Champions League, la squadra diha iniziato a muovere i primi passi sul mercato. Stando a quanto riportato dal Messaggero, i biancocelesti hanno messo gli occhi su Nicolò Rovella. Il centrocampista incarna esattamente le caratteristiche che servono per giocare nella rosa dell'allenatore ex Napoli. Attualmente al Monza, il classe 2001 è di proprietà dellae sembra che rientrerebbe nei piani dirigenziali bianconeri.