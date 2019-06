Fali Ramadani, intermediario dell'affare che dovrebbe portare Maurizio Sarri alla Juventus si trova ancora a Londra, secondo quanto riporta Sky Sport. Come racconlto da Ilbianconero.com, tra oggi e domani potrebbe esserci un nuovo incontro tra lui e Marina Granovskaia, la plenipotenziaria del Chelsea che comunque non ha ancora sciolto le riserve sul futuro del tecnico, almeno per ciò che riguarda la clausola di uscita del tecnico ex Napoli, fissata a sei milioni di euro. La Juve non si aspetta nessun tipo di somma da pagare in virtù dei buoni rapporti tra le due società ma i Blues, in questo senso, non hanno ancora preso una decisione finale.