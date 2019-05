Maurizio Sarri alla Juve è sempre più di una semplice possibilità: dai salotti del mercato, per tanti, è quasi una certezza acquisita. Cosa manca? L'okay del Chelsea, che dovrebbe decidere di liberare il tecnico e affidarsi a Frankie Lampard per la successione. Tanti 'se' e 'ma' che continuano a reggere, comunque. Anche stando alle ultime riportate da Sky Sport: la dirigenza bianconera si sarebbe affidata a Fali Ramadani, un anno fa artefice del passaggio dell'allenatore ex Napoli ai Blues. E ora? Percorso inverso, almeno nelle intenzioni. Che si può risolvere con la richiesta di un indennizzo, o con un nulla di fatto. In attesa, tutti.