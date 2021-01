Il futuro di Maurizio Sarri è ancora legato alla Juventus. L'allenatore toscano, che alla fine della scorsa stagione ha interrotto il rapporto con i bianconeri dopo il nono scudetto della società e il suo primo in carriera, è ancora sotto contratto con la Juve e per il momento non si muove dalla sua posizione. Il suo nome è stato accostato alla Roma come eventuale sostituto di Fonseca, ma dopo il mancato accordo per la rescissione non ha nessuna intenzione di far risparmiare alla Juve la penale presente sul contratto: una clausola da 2,5 milioni di euro per il mancato terzo anno di contratto, che scatterà il 30 aprile.