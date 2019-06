Lunedì può essere il giorno di Maurizio Sarri alla Juventus. O meglio, il giorno del via libera del Chelsea a quello che solo in seguito diventerà il nuovo allenatore dei campioni d'Italia. Sì, perché per sbloccare l’affare manca ancora la risposta di Roman Abramovich, che nelle ultime settimane era sembrato sempre più convinto di non lasciar partire il proprio tecnico “gratis”. Domani è attesa la decisione definitiva del patron dei Blues che, nelle speranze della dirigenza bianconera e dell’entourage di Sarri, rispetterà il gentlemen’s agreement di qualche mese fa. Nessun braccio di ferro insomma: la Juve, che ha già trovato l'accordo con Sarri, aspetta l'erede di Allegri.