Nelle ore più calde per il futuro di Maurizio Sarri, a Milano sono presenti sia Fabio Paratici che Fali Ramadani. Come conferma Sky Sport, tuttavia, il direttore sportivo della Juventus e il procuratore macedone non si sono incontrati: nessun summit è stato fissato fra i due nella giornata di oggi, in attesa della pronuncia definitiva del Chelsea sull'uscita del tecnico. Una decisione, quella di Abramovich, che dovrebbe arrivare questa settimana, magari già venerdì. Sarri rimane in pole tra i candidati alla panchina della Juve, ma la fumata bianca non è ancora arrivata.