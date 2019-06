Maurizio Sarri si avvicina a grandi passi alla panchina della Juventus. A tre settimane dall'addio di Massimiliano Allegri, i bianconeri sembrano ormai aver deciso chi ne prenderà il posto. E, secondo quanto riportato da Tuttosport, il via libera da parte del Chelsea è pronto ad arrivare in breve tempo. Tra oggi e domani, infatti, è previsto a Montecarlo un incontro tra Marina Granovskaia e l'agente Fali Ramadani, che sta tessendo la tela per portare Sarri a Torino. Dopo il fine settimana potrebbe arrivare l'ok definitivo dei Blues, al momento irrigiditi sull'indennizzo di circa 6 milioni di euro da versare per l'addio del manager.