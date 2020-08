Tutto in novanta minuti. Maurizio Sarri si gioca il futuro alla Juve nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il 7 agosto è in programma la partita contro il Lione, con i bianconeri che dovranno ribaltare lo 0-1 subito in Francia prima del lockdown. E' stata quella una delle partite che ha fatto nascere qualche dubbio riguardo al futuro dell'allenatore sulla panchina bianconera: lo scudetto vinto potrebbe non bastare per la conferma, la Champions è il grande obiettivo della Juve e uscire agli ottavi rappresenterebbe un fallimento.