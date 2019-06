L'attesa per il nuovo allenatore della Juventus si è conclusa con l’annuncio di Maurizio Sarri. Sarà il tecnico di Figline, reduce dalla stagione sulla panchina del Chelsea, l’erede di Max Allegri in bianconero.



SARRI-JUVE... SECONDO GLI AUTOGOL - Il tormentone durato un mese, con il sogno Guardiola sempre presente nella mente di tanti tifosi juventini, ha ispirato l’ennesima parodia degli Autogol. Nell’ultimo video pubblicato dal trio comico, Chiellini e Nedved aspettano Pep all’aeroporto… e finiscono per accogliere Sarri. Dalla scelta dell'abito alla prima conferenza, ecco l'arrivo del nuovo tecnico bianconero visto (con la solita ironia) dagli Autogol.