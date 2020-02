L'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha commentato la decisione di far giocare a porte chiuse il big match di domenica sera alle 21 contro l'Inter a causa dell'allarme Coronavirus che sta allarmando tutta l'Italia: "Porte chiuse in campionato? Attendiamo comunicazioni ufficiali. Credo che se sarà porte chiuse, dovrebbe valere per tutta la Serie A - ha detto l'allenatore bianconero - Perché anche in altri stadi sicuramente andranno spettatori che per tutta la settimana lavorano in Lombardia, Piemonte e nelle altre regioni it liane".