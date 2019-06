Maurizio Sarri può essere considerato il nuovo allenatore della Juventus. Come riporta Sky Sport, si stanno trattando gli ultimi dettagli per quanto concerne il contratto di Sarri, che sarà di durata biennale (fino al 2021) con opzione per un'altra stagione. Poi sarà solo il tempo dell'ufficialità. Nel pomeriggio il legale dell'ex allenatore del Napoli ha incontrato il Chelsea per definire la risoluzione del contratto con il club inglese e chiarire le ultime pendenze.Nel frattempo Fali Ramadani, agente di Sarri, si trova a Milano assieme al ds della Juve Fabio Paratici proprio per limare gli ultimi dettagli di un accordo che è stato raggiunto già nelle scorse settimane quando Andrea Agnelli e Pavel Nedved sono volati a Londra per strappare il si dell'ex allenatore del Napoli, ora più che mai pronto a diventare il nuovo allenatore della Juventus.