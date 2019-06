Secondo quanto riporta Tuttosport, il gruppo bianconero è felice della scelta di Maurizio Sarri come prossimo allenatore. Il tecnico toscano è stimato soprattutto dal gruppo italiano e in generale c'è molta curiosità per i metodi di allenamento dell'ex tecnico del Napoli che sarà presentato alla stampa giovedì prossimo alle 11.00. Il gruppo italiano,come detto, è il più entusiasta anche se pure i vari Dybala, Douglas Costa e Cristiano Ronaldo hanno accolto con entusiasmo la notizia.