In casa Juventus si attende ancora un segnale da Londra per Maurizio Sarri. Il tecnico ha un accordo con i bianconeri e chiede al Chelsea di essere liberato gratis: vanno in questa direzione i contatti continui tra la dirigenza dei Blues e Fali Ramadani, uomo di riferimento nella trattativa per far partire l'ex Napoli. La posizione di Roman Abramovich ad oggi non è cambiata, il patron del club londinese chiede il pagamento della clausola da 6 milioni di euro. Questo il vero nodo della questione, che non rappresenta comunque un ostacolo insormontabile per la Juve. I campioni d'Italia hanno scelto da tempo Sarri per il dopo-Allegri, a prescindere dall'eventuale pagamento di un indennizzo.