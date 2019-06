Nella giornata di oggi è atteso il via libera definitivo da parte del Chelsea per Maurizio Sarri, che spinge per lasciare Londra e ha già un accordo con la Juventus. Ma l'eventuale indennizzo da pagare per l'uscita del tecnico non è l'unico nodo da risolvere: come riporta il Daily Star, Abramovich sarebbe ancora indeciso sul successore per la panchina dei Blues. In pole c'è da tempo Frank Lampard, leggenda del club attualmente impegnata sulla panchina del Derby County. Ma una parte della dirigenza considera l'ex centrocampista una scelta fin troppo rischiosa, vista la scarsa esperienza come allenatore.