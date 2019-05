“I napoletani sanno benissimo l'amore che provo per loro, sanno benissimo che l'anno scorso ho scelto l'estero per non andare in una squadra italiana. Il rispetto da parte mia l'avranno sempre, ma la professione ti porta anche a fare altri percorsi, ma questo non cambia il mio rapporto coi tifosi e la città”. Con queste parole Maurizio Sarri non ha solo aperto all'addio al Chelsea e al suo arrivo alla Juventus, ma ha soprattutto agitato le acque in quel di Napoli, dove i tifosi stanno apparendo piuttosto preoccupati. La città, spiegano i media locali, infatti sembra spaccata dopo le sue parole e il vecchio amico nella "lotta contro il potere", quello bianconero, ora è lontano da Napoli e più vicino a Torino...