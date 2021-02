Maurizio Sarri è pronto a ripartire con una nuova avventura dopo lo scudetto con la Juventus e il successivo esonero. Come riporta Calciomercato.com, nella giornata di ieri l'ex allenatore bianconero si è incontrato i dirigenti della Fiorentina, nello specifico il ds Pradè e il braccio destro del presidente Commisso Joe Barone. Prima però l'allenatore dovrà risolvere il contratto in essere con la Juventus, fino al 2022 con ingaggio da 6 milioni. Inoltre, la Juve dovrà pagare una penale di 2,5 milioni all'allenatore se entro fine marzo decidesse di non far valere il suo terzo anno di contratto.