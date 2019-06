Maurizio Sarri è a un passo dalla Juventus. Tra oggi e l'inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare il via libera dal Chelsea che in queste ore sta cercando un sostituto. I Blues stanno spingendo per arrivare a Frank Lampard, leggenda della società inglese. Ad oggi manca l'accordo con il nuovo allenatore e quello sulla buonuscita del tecnico ex Napoli che però ha un accordo con la società bianconera da almeno due settimane.