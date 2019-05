Maurizio Sarri resta in pole position per la panchina della Juventus. Il Chelsea vuole il pagamento di una penale da 5 milioni di sterline, circa 6 milioni di euro. Un prezzo abbordabile che i bianconeri sarebbero anche disposti a pagare ma secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la Juve è anche pronta ad aumentare la cifra per prendere un vecchio pallino della società: Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano era già stato bloccato ai tempi della Roma ma l'infotunio al ginocchio ha fatto saltare l'affare che ora torna prepotentemente di moda.