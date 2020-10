1









Maurizio Sarri e la Juventus si sarebbero detti ufficialmente addio. A riportarlo TMW, che sottolinea come l'allenatore abbia oggi risolto il contratto che lo legava ancora per un anno ai bianconeri. E adesso? Si dice pronto per una nuova avventura, il tecnico juventino. Pronto e libero, soprattutto. Il saluto definitivo alla Juventus potrebbe essere arrivato anche per l'insistenza della Fiorentina: il cammino con Beppe Iachini non sta dando soddisfazioni al patron Commisso, che vorrebbe cambiare la situazione in casa viola. E che vorrebbe soprattutto ripartire da Sarri, cresciuto proprio a due passi dal Franchi. Staremo a vedere, intanto ecco l'addio tra le parti.