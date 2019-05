La finale di Europa League e il futuro, con la Juventus spettatrice interessata: il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha preso parola in conferenza stampa in vista del big match contro l'Arsenal a Baku. "Penso soltanto alla finale in questo momento, ho ancora due anni di contratto e non ho contatti con altri club", spiega l'ex allenatore del Napoli: "Dovrò parlare con la società dopo la finale, perché voglio sapere se sono soddisfatti di me. Come sapete io adoro la Premier League, secondo me è il campionato più importante del mondo e quindi è bello giocarci. Sono felice di rimanere al Chelsea, è uno dei club più importanti d'Inghilterra, anche se dobbiamo confrontarci come sempre a fine stagione".



STILE DI GIOCO - "Meglio allenare in Italia per il mio stile di gioco? Mi sembra che negli ultimi anni il City abbia vinto tutto con uno stile di gioco simile a quello che ho in mente io. Quindi penso che sia possibile giocare il mio tipo di calcio in Inghilterra".