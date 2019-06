Maurizio Sarri e la Juventus: ormai ci siamo. L'allenatore del Chelsea sta per diventare un ex blues, con i bianconeri che ora possono chiudere il colpo e ufficializzare finalmente il nuovo allenatore. Un affare che, come vi abbiamo raccontato, si chiuderà con un indennizzo a favore del club inglese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci saranno quattro o cinque uomini di fiducia del tecnico in arrivo a Torino: su tutti l'ex vice Giovanni Martusciello, ancora all'Inter ed ex tecnico dell'Empoli, con Gotti come probabile vice.