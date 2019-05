Tutto ruota intorno a Maurizio Sarri, che mentre prepara la finale di Europa League con il suo Chelsea guarda ad un futuro che potrebbe portarlo subito lontano da Londra. La Juventus si sta muovendo per l'ex tecnico del Napoli, che fa parte della "shortlist" dei candidati alla panchina bianconera. Secondo quanto riporta il Sun in Inghilterra, tuttavia, la dirigenza dei Blues non sarebbe ancora convinta di dare il benservito al proprio allenatore: Frank Lampard scalpita per allenare la squadra che l'ha visto vincere tutto da giocatore, ma il suo profilo sarebbe ritenuto ancora troppo "acerbo" da Abramovich, che dunque riflette sulla possibile conferma di Sarri per un'altra stagione. Tutto cambierebbe, però, nel caso in cui la Juve decidesse di pagare un indennizzo da 5 milioni di sterline per accogliere l'allenatore di Figline.