Alessandro, a Sky Sport, ha parlato die del match con la Juventus: "​Sarri è un ottimo allenatore, due anni fa ha fatto una scelta frettolosa in una squadra che non era la sua. Ora ha la società dalla sua e piano piano la squadra gli arriverà dietro. La Lazio arriverà molto vicina alle quattro che si qualificheranno per la Champions. Ha vinto il campionato alla Juventus perché aveva la squadra più forte, ma non ha vinto per se stesso, sperava e pensava di influire molto di più nella società, nella squadra e nei tifosi".