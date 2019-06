Maurizio Sarri non è ancora arrivato e, come riporta Sky Sport, si libererà dal Chelsea solo domani. Perché il Chelsea vuole aspettare, definendo prima tutto l'affare con Frank Lampard che dovrebbe essere proprio il suo sostituto. Un affare che si chiuderà certamente, spiega Sportitalia, perché: “Sarri ha già parlato con Cristiano Ronaldo, così come con altri leader dello spogliatoio juventino. Questo conferma che le dicerie che volevano CR7 lontano dalla Juve con Sarri sono false. Sarri ha già parlato con Cristiano Ronaldo, le dicerie che volevano CR7 lontano dalla Juve con Sarri e che non volesse Maurizio sono false. Da qui a giovedì ci sarà l'annuncio: mi stupirei se si andasse oltre, al massimo può slittare di 24 ore”.