Occhi puntati sulla strada che collega Torino e Londra, in attesa di una chiamata che potrebbe essere decisiva. Per il futuro di Maurizio Sarri e, di conseguenza, per quello della panchina della Juventus. Sì, perché i bianconeri hanno già raggiunto un accordo con il tecnico di Figline e adesso entrambe le parti aspettano il via libera del Chelsea: Fali Ramadani è al lavoro da giorni per agevolare un’uscita che, nelle speranze del club campione d’Italia, non comporterà il pagamento di un indennizzo. Di tutt’altro avviso Abramovich: ad oggi, come vi abbiamo anticipato su ilBiancoNero.com, i segnali che arrivano da Londra sono quelli di un Chelsea riluttante a lasciar partire Sarri “gratis”.